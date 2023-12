Gente feliz à beira de um ataque de nervos

Dizem que os vilafranquenses não são melhores nem piores, são diferentes. De facto são diferentes porque são felizes. E são felizes porque contentam-se com tudo o que não lhes fazem ou fazem o que não deviam. Sem ser saudosista do passado, a verdade é que quem olha hoje para Vila Franca vê que esta cidade já pouco mais é que um dormitório. Quem anda depois das 20h00 nas ruas da cidade sente que vagueia por uma urbe fantasma. Uma cidade que ainda tem pedaços de ruas, sabe-se lá porquê, com calçada que é fértil a provocar entorses e é um pesadelo para quem anda de sapatos de saltos altos.

Uma cidade cheia de prédios em ruínas, com pouco comércio, muito dele encerrado, e que paulatinamente vem perdendo dinamismo. Uma cidade que vem assistindo à perda de eficiência dos serviços públicos, nomeadamente dos serviços hospitalares e das finanças, e à degradação das instalações do tribunal. Uma cidade onde a maioria da população não tem médico de família e está envelhecida. Uma cidade que vê o seu icónico mercado municipal definhar por não se avançar com a tão prometida obra de revitalização, uma promessa com barbas maiores que as do Pai Natal. Uma cidade que desespera por ver o arranque do projecto de requalificação das antigas instalações da Marinha, outro projecto recheado de boas intenções e muitas promessas.

Uma cidade que ainda não viu concluídas as obras da requalificação financiadas com fundos europeus através do Programa 2020. Uma cidade que viu o seu clube desportivo ser penalizado com descida de divisão por antijogo praticado fora das quatro linhas. Uma cidade que pouco faz para preservar a sua identidade ribatejana, quando esta pode e deve ser uma mais-valia para a economia local. Uma cidade, sede de concelho, que não só vai perder, dolorosamente, uma parcela do Jardim Constantino Palha para a quadruplicação da via-férrea, como fica a ver os comboios de média e alta velocidade a passarem por ela. Uma cidade que qualquer dia vê Alverca reclamar o direito a ser sede de concelho pelo grande desenvolvimento que tem vindo a conhecer nas últimas décadas.

E como a campanha eleitoral já começou, com o Natal à porta, as ofertas este ano são muitas. A boa-nova contempla Alverca com uma “fantástica” Feira de Natal. Gente feliz, a de Vila Franca, que se contenta apenas com a luz natalícia. O último dos vilafranquenses não se esqueça de apagar a luz. A todos, um bom Natal.

Ana Duarte