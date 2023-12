Homenagem aos saudáveis 100 anos de Maria Rosa dos Santos

Maria Rosa dos Santos, minha sogra, fez 100 no dia 24 de Novembro. Não sabe ler nem escrever a não ser o seu nome, mas está consciente, dita versos e poemas e faz bordados sem parar. Bordados sensacionais, diz quem os vê. Agora está a fazer sacos de pão com a indicação dos 100 anos, para nos agradecer. Embora para andar tenha que usar um andarilho não tem diabetes, não tem colesterol, nem triglicéridos, nem tensão alta. E a cabeça e o coração estão óptimos. Venho prestar-lhe homenagem e desejar que se mantenha entre nós por muitos e bons anos, com muita saúde.

Jaime Pereira - Castanheira do Ribatejo