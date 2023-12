Artigo sobre novo aeroporto e rubrica com Kateryna Sabov foram as mais lidas da semana

O artigo de opinião de Última Página com o título “Novo aeroporto Internacional de Lisboa vai ser em Santarém” foi o mais lido da semana no site e redes sociais de O MIRANTE com mais de 100 mil visualizações; com igual número de leitores tem ao dia do fecho desta edição a entrevista com Kateryna Sabov, na rubrica Identidade Profissional, que veio para Portugal à procura de uma vida melhor e transformou-se numa empresária de sucesso.

As notícias “Advogada de Alverca condenada a pena de prisão”; “Mulher de 24 anos morre num incêndio em Benavente”; “Novo nó de acesso à A1 na Póvoa de Santa Iria continua por desatar” e “Jovem de 22 anos morre em acidente de moto em Almeirim” também mereceram a atenção dos leitores de O MIRANTE.