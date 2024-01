Se o PSD de Torres Novas quer ter lucro com o Virgínia instale lá um supermercado

O vereador Tiago Ferreira do PSD, na Câmara de Torres Novas, criticou, numa das últimas reuniões do executivo, o facto de a despesa municipal com o Teatro Virgínia ter sido de 313 mil euros.

O vereador Tiago Ferreira do PSD, na Câmara de Torres Novas, criticou, numa das últimas reuniões do executivo, o facto de a despesa municipal com o Teatro Virgínia ter sido de 313 mil euros e a venda de bilhetes ter rendido apenas 185 mil. Compreende-se! Para os merceeiros nacionais de todos os tempos, o investimento em cultura ou educação, é sempre um desperdício, nunca um investimento.

A vereadora da cultura, Elvira Sequeira, eleita pelo PS, podia-lhe ter dito isso, mas optou por descer ao mesmo nível e argumentou que até tinha sido um recorde de receita, o que também não se estranha. De um modo geral muitos eleitores também acham que as míseras verbas que as autarquias gastam em cultura deviam ser todas canalizadas para arranjar as estradas. Cresceram assim, foram assim educados.

Muitos políticos nacionais são incultos. Entre os autarcas a percentagem é maior. A grande maioria tem cursos superiores, mestrados e doutoramentos. Falta-lhes cultura. Basta ouvi-los perorar. Muito conhecimento técnico e científico, os que o têm e pouco ou nada de cultura geral.

As escolas superiores preparam para o mercado de trabalho. Não se aprende mais nada. Só o que está nos manuais. O conhecimento universal geral gera humanismo. A especialização gera o que temos. Ficamos felizes por sermos uma espécie de nepaleses nas grandes hortas e estufas tecnológicas e científicas das empresas mais avançadas do mundo. Não criamos nada mas somos bons a fazer o que outros são capazes de criar. Somos, como dizem alguns, a geração mais bem preparada de sempre. ‘Manadas’ de robôs de carne e osso.

