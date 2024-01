Estacionamento, as motos e as Marinhas do Sal

Existem 27 anos de historial de motos nas Salinas de Rio Maior, um grupo de amantes das duas rodas fundou uma associação que se estabeleceu naquela localidade que se mantém até hoje. Nas décadas subsequentes duma pequena cooperativa, as Marinhas do Sal evoluíram para um turismo massivo, as pequenas casas que serviam de armazém de sal hoje, excelentemente restauradas, são lojas, cafés, bares e restaurantes. É aí também que está sediado o Posto de Turismo de Rio Maior.

O município e a freguesia dão grande ênfase às festas do sal, presépios de sal etc, sendo as Marinhas palco de publicidade turística da terra tendo o seu ênfase máximo na época natalícia com os presépios de sal. As Marinhas do Sal evoluíram recebendo milhares de turistas anualmente graças à capacidade de gerar sal e toda a sua história milenar, a todo o organograma de venda de sal e artefactos mas, agregadas a uma cooperativa e inseridas num parque natural, a mobilidade do local estagnou.

A estrada das salinas é estreita quando o denominador “visitante” se junta ao denominador “veículo” sendo que nos maiores eventos esta é condicionada. Falam-se de projectos há anos, mas as soluções são os poucos parques em terra batida, que nesta altura ostentam crateras gigantes bem como alguns ficaram privados. A solução é o estacionamento mais ou menos ordeiro e na boa-fé pelos locais onde é possível.

O residente Moto Clube de Rio Maior, em consonância com o Posto de Turismo de Rio Maior, organiza visitas de milhares de moto turistas anualmente, que visitam as Marinhas do Sal, bem como é com regularidade que durante a semana se vêem grupos de motos estacionadas no parque de pedra principal do local.

Esses moto turistas, tal como todos os outros, vêm captar a cultura, mas também consumir nos bares, cafés, restaurantes existentes, não vêm só ao Moto Clube que abre com marcação e esporadicamente. Esses turistas enchem restaurantes, cafés, esplanadas e lojas. O Moto Clube organiza eventos que levam milhares de pessoas às Marinhas. Inserido nos eventos de Natal o passeio de Pais Natais passa com centenas de motociclistas.

As motos nas Marinhas do Sal são grande parte da economia de todo um conjunto de negócios existente. Tenho retido que alguns daqueles que lucram com esta parte estão a tomar atitudes de forma a “espantar” quem lhes enche a casa. Poderão existir abusos, mas tem de haver coerência pois o estacionamento é usado por determinado tempo. Por enquanto não temos residentes nas áreas principais onde flui o turismo, há que ter bom senso de parte a parte, para não se perder a razão. Os motociclos são sinónimo de mobilidade em todo o mundo, espero que nas Marinhas do Sal não seja o contrário.

Dário Marcelino

(Ex. Presidente Moto Clube de Rio Maior)