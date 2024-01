Pesar e dor no Sardoal

Venho por este meio dar conta do comportamento inadequado por parte da Santa Casa da Misericórdia do Sardoal. A minha mãe, Luiza Maria, esteve como utente da SCMS cerca de 7 (sete) anos. No passado dia 19 de Novembro necessitou de cuidados médicos e foi enviada, por essa instituição, para a Urgência do CHMT (Hospital de Abrantes) onde ficou internada devido ao seu estado clínico até 10 de Dezembro à noite, tendo falecido por volta das 20h00 desse dia.

Agradeci a todos os funcionários dessa instituição o desvelo, empenho e carinho demonstrados durante a sua estadia na instituição, situação presenciada pelas inúmeras vezes que me desloquei à SCMS para visitar a minha mãe. Salientei que esta menção fosse divulgada, dando conhecimento público a todos os funcionários actuais e antigos. No entanto, o mesmo não posso fazê-lo em relação aos elementos directivos. Durante o internamento da minha mãe poucas diligências, foram efectuadas, no sentido de acompanhar o seu estado clínico. Algumas informações foram transmitidas à instituição através de membros da sua família.

No dia seguinte ao seu falecimento o filho e nora dirigiram-se a essa instituição para recolher alguns pertences (roupas para o seu amortalhamento) e efectuei uma chamada telefónica comunicando o falecimento da minha mãe, não tendo existido qualquer resposta até ao momento. Saliento ainda a ausência de qualquer apresentação de condolências aos familiares, nem qualquer presença no velório, ou representação no funeral que ocorreu no dia 12 de Dezembro, pelas 14h00. Perante a situação relatada, lamento imenso que não tenha existido uma palavra de conforto e de solidariedade por parte da direcção da SCMS.

Diamantina Alves Moura Nunes