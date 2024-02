O Ribatejo e o Forcado

O forcado amador é um elemento primordial da corrida de toiros à portuguesa. Símbolo da raça lusitana, fá-lo por amadorismo; a troco de nada arrisca a vida nas arenas. A arte já se estendeu aos Estados Unidos da América (Califórnia), México , onde já existem Grupos de Forcados, e onde grupos nacionais actuam. Esta imagem é um instantâneo impressionante, protagonizado por José Maria Bettencourt, do Grupo de Forcados Amadores do Aposento da Moita do Ribatejo, captado pela objectiva do fotojornalista e colaborador de O MIRANTE Henrique Peixoto de Carvalho Dias.