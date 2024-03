Estamos a desperdiçar o potencial?

Fazer um curso por “amor” quando se antevê uma fraca empregabilidade só mesmo para os bons. O jovem que quer ser engenheiro porque gosta muito de som, mas que não gosta de matemática, está no caminho errado. E este não é um exemplo extremo. Na Suíça, famosa pelo fabrico de relógios, há falta de técnicos relojoeiros. Vale-lhes a portuguesa escola de relojoaria. E porquê? Porque na década de 60, graças ao impulso dinamizador do suíço Jean-Pierre Delay e do seu colaborador Mestre Américo Henriques, a Escola de Relojoaria da Casa Pia de Lisboa formou centenas de relojoeiros e técnicos de relojoaria.

Mas a falta destes técnicos não é caso único. Se passar na zona da Marinha Grande, fora dos percursos principais, vai encontrar anúncios a pedir “operadores CNC”.

Mas pior: a grande indústria da manutenção automóvel, que nunca percebeu verdadeiramente o que é uma viatura nascida depois dos anos 90, que tem vivido de habilidosos, está hoje com oficinas cheias de viaturas eléctricas por falta de mão-de-obra. A esfarrapada desculpa é: “pois, mas isso é uma especialidade”, quando na realidade o que se passa é que as escolas não reagiram atempadamente à necessidade que deviam ter antecipado.

E a situação agravou-se com a globalização. Hoje Portugal está em enorme dependência de Espanha. Desde a cadeia de abastecimento aos centros de decisão, estamos a transformar o que foi um erro estratégico num erro sistémico.

Quanto ao ensino, e isso foi dito, escrito e realçado durante um congresso realizado em Lisboa no passado mês de Setembro, que juntou mais de 800 técnicos e cientistas dos mais desenvolvidos países e das maiores tecnológicas mundiais. O estreitamento do ensino, levando os jovens massivamente para cursos ligados à programação e informática, quando da previsão à realidade tudo aponta para a necessidade urgente nas engenharias.

Na agricultura, desde a locomoção à colheita já todos os sistemas recorrem à automação, mas também o controlo ambiental das estufas ou a gestão dos aviários vivem já de sofisticados sistemas de automação de funções e gestão computorizada, onde a instalação é simples, mas a manutenção complexa e exigente de saberes.

Sobre estas matérias já deficitárias em recursos humanos, que cursos foram introduzidos nas nossas escolas e institutos para suprir a falta? Que potencial estamos a desperdiçar?

Rui Figueiredo Jacinto