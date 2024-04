Não é possível ficar calado: novo aeroporto de Lisboa

Lisboa tem um dos melhores aeroportos do mundo, qualquer pessoa de bom senso sabe que nos próximos 50 anos nem é bom pensar em eliminá-lo. O que é preciso e urgente é aliviá-lo de 85 ou 90% do tráfego. Um aeroporto onde aterra e levanta um avião a cada minuto, na maior parte das horas de todos os dias, só pode ser um bom aeroporto. Viver com qualidade em quase todo o centro de Lisboa e alguns arredores é que não é possível. A comissão (dita independente) apresentou duas razões para excluir Tancos da lista: “a distância e ser base militar”. Quando se sabe que Montijo, Ota, Alverca, Beja e até em Lisboa está uma componente militar, é de bradar aos céus. Não há dinheiro para construir um aeroporto de raiz. Em Tancos custa uma navalha velha, está próximo do centro geográfico, perto de Fátima, Tomar, Leiria, Abrantes, Ferreira do Zêzere, etc. Ali nem é preciso ocupar terrenos agrícolas, nem cortar sobreiros, está perto de todas as acessibilidades. Só não há lugar a especulação e isso também devia pesar na balança das escolhas. Já agora, pergunto: O que pensam fazer com aqueles espaços de Base Aérea de Tancos e Santa Margarida? Espero que o novo Governo não embarque na primeira cilada que lhe está armada e que foi guardada para a última hora.

Guilherme da Conceição Duarte – Vale Cabeiro