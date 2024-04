Morte de Mariana Silva em acidente com o pai foi a mais vista da semana

A notícia sobre a morte da jovem atleta Mariana Silva num acidente de mota com o pai foi a mais lida da semana com cerca de 40 mil visualizações no site e redes sociais de O MIRANTE. Com números semelhantes os vídeos da Scalabis Night Race e as notícias: “Enfermeiro filmava doentes em Abrantes”; “Tia Kikas abre restaurante com animação em Almeirim mas sem nudez total”; “Batida de autocarro com ligeiro provoca o caos em Santarém” e “Grávidas obrigadas a tomar banho com água fria no Hospital de Vila Franca de Xira”.