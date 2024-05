O MIRANTE tem dado relevo ao estacionamento abusivo em algumas artérias do tão maltratado centro histórico da cidade de Santarém. O problema tem-se vindo a agravar dia a dia nas Ruas Dr. Teixeira Guedes e Guilherme de Azevedo e ainda na curva da Rua Serpa Pinto para a Luís de Camões (traseiras do edifício do NovoBanco e Banco Montepio) e que dá acesso à Nacional 114. O estacionamento abusivo constitui uma afronta para todos os que deslocam a pé nestas ruas, com especial incidência em pessoas idosas, pessoas com mobilidade reduzida, crianças, pais com carrinhos de bebé e até alguns grupos de turistas que, por enquanto, ainda nos visitam.

Também não se percebe o movimento de viaturas na rua Serpa Pinto, anteriormente uma rua pedonal onde abundavam espaços comerciais e onde nunca foi permitida a circulação de automóveis. Hoje esse movimento é uma realidade, especialmente à noite. Recentemente

o MIRANTE noticiou que a autarquia estava preocupada com o assunto e ponderava a instalação de pilaretes para impedir o estacionamento abusivo, encontrando-se a analisar a situação. É intrigante a incapacidade para encontrar uma solução e não menos intrigante a não actuação da autoridade policial cuja esquadra se encontra nas proximidades.

O exemplo mais gritante são os abusos na Rua Reitor Pedro Calmon, situada em frente à esquadra de polícia e onde existe sinalética de proibição de parar ou estacionar. Em muitas cidades e capitais de distrito, nomeadamente nos seus centros históricos, a circulação é restrita e quase sempre pedonal. Porque não em Santarém? Ou ainda acham que são os automóveis que levam pessoas ao centro histórico? O definhar (ou desaparecimento?) do comércio local dá uma boa resposta a esta questão.

António do Carmo Pratas