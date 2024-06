Não é um campo verde a florir é uma alverca da Golegã conquistada por jacintos

A fotografia foi tirada a 2 de Junho. Uma semana antes ainda se via água. Ao fundo, à direita, completamente cercada de jacintos de água, está a máquina que os costuma retirar quando não está parada, seja por avaria ou por outro qualquer motivo. O jacinto de água (Eichhornia crassipes) é uma planta invasora capaz de formar verdadeiros tapetes sobre a água, como o da fotografia, que cobrem completamente a sua superfície, com efeitos sobre o uso do recurso pelo homem, biodiversidade e habitat. Aquela situação impede a navegação, diminui o uso recreativo e a prática de desportos aquáticos (naquela alverca, anualmente) em Abril, decorrem provas do triatlo Xterra , causa dano a peixes, plantas e outras formas de vida, transformando o ecossistema, diminuindo a qualidade da água, aumentado a eutrofização e, portanto, facilitando a reprodução de mosquitos.

Fernando de Carvalho