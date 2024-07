No rescaldo...

No âmbito das cerimónias comemorativas do 25 de Abril, realizadas recentemente em Santarém, a Associação dos Radioamadores do Ribatejo levou a efeito uma exposição de material e equipamentos usados em telecomunicações militares e civis.

No âmbito das cerimónias comemorativas do 25 de Abril, realizadas recentemente em Santarém, a Associação dos Radioamadores do Ribatejo levou a efeito uma exposição de material e equipamentos usados em telecomunicações militares e civis, muitos deles retirados da sucata e reciclados, graças ao saber e competência técnica dos membros associativos envolvidos na acção.

Em abono da verdade, a exposição que foi visitada por mais de 600 pessoas foi um êxito. Registámos com prazer a heterogeneidade dos visitantes: os quais, alguns franceses, ingleses e australianos). A exposição, à qual se acrescentou uma componente museológica foi demonstrativa: sem comunicações via rádio o 25 de Abril não teria sido possível. Registámos com prazer a diversidade sociológica dos visitantes: alunos e professores de escolas de todos os graus, utentes de lares de idosos e suas animadoras culturais, militares e forças de segurança, autarcas e anónimos.

Deveras significativa foi a visita de Natércia Maia, do Chefe do Estado Maior do Exército e do Presidente da Edilidade Escalabitana Ainda no âmbito da exposição esteve presente o decano dos radioamadores ribatejanos que, no dia consagrado ao Radioamadorismo Mundial, historiou ser esta uma actividade que conta com mais de 45 milhões de executantes OS QUAIS sem barreiras rácicas, religiosas ou políticas fazem da amizade um culto e em regime de voluntariado se dedicam ao estudo da ciência radioelétrica com predominância para a experimentação e inovação, tentando assim seguir o rasto dos grandes vultos de cujo labor resultaram as maravilhas que hoje desfrutamos como os telemóveis e os computadores.

Referiu serem os radioamadores uma reserva científica e operacional relembrando a sua acção no grande desastre ferroviário de Alcafache em que morreram queimados mais de cem trabalhadores, no terramoto de Agadir com milhares de mortos e desaparecidos, na erupção do vulcão dos Capelinhos e nas grandes cheias ocorridas em Fevereiro de 1979 durante as quais cooperaram com a Escola Prática de Cavalaria no salvamento de numerosas pessoas e bens, tendo resultado desta entidade militar o ofício enviado ao Governador Civil pedindo-lhe que transmitisse aos radioamadores envolvidos o seu alto apreço pelo trabalho realizado. Ainda dentro duma perspectiva cívica e assistencial referiu o Radioamadorismo como actividade recomendável e já largamente adaptada por deficientes militares, amblíopes, paraplégicos aos quais é concedida a capacidade de estarem de novo em contacto com o mundo.

Acrescentou haver radioamadores que ficaram na História, recordando o engº Charters de Azevedo CT1NB que foi o 1° a transmitir imagens televisivas a partir de Leiria; o chefe de manutenção da RARET Mário Portugal CT1DT a quem a engenharia americana se rendeu convidando-o a lecionar numa universidade dos Estados Unidos (não aceitou)..; O fundador e construtor do observatório astronómico da Mulemba, Betencourt Faria CR6CH que rastreou numerosos satélites enviando o resultados das suas observações para a NASA a qual não perdeu tempo. Agregando-o à sua Equipa de Descobertas no Espaço, convidou-o para estar presente no lançamento da APOLO 11 com os seus 3 tripulantes, dois dos quais foram os primeiros seres humanos a pisar a LUA e passou, o visado, a ser convidado para participar em todos os simpósios mundiais com a temática DESCOBERTA DO ESPAÇO. Anote-se que bastaria o facto relatado para que a imprensa nacional falada e escrita se moderasse nos comentários negativos que por vezes faz denegrindo os radioamadores, não informando que no Canadá e nos Estados Unidos, por exemplo, rara é a escola que não tem um pequeno club interno com a sua estação de amador através da qual os alunos têm uma percepção alargada do Mundo, praticando várias línguas e adquirindo conhecimentos geográficos muito importantes ou que, presentemente temos um laboratório aeroespacial onde investigam vários radioamadores liderados por um outro com o indicativo de CT1XI.

Particularizando a associação local promotora da exposição em foco, informou ter cerca de 200 sócios que se esforçam para se integrarem nos desígnios doutrinários da IARU (INTERNATIONAL AMATEUR RADIO UNION). Assim, e sempre a título experimental, montou várias estações repetidoras que permitem que se alcancem grandes distâncias com um minúsculo equipamento de bolso; montou uma rede de TVA (televisão amador) onde cada um pôde mostrar a sua estação e os trabalhos que estava a realizar. Montou uma câmara rotativa no alto duma torre com 32 metros de altura que fazia um giro de 360 graus e que por controlo remoto permitia visualizar qualquer incêndio numa vasta área da campina ribatejana. Tem um sistema de alarme que sob condições codificadas de sua autoria permite avisar preventivamente qualquer instituição de socorro em caso de falência dos meios normais de comunicação. Promoveu na cidade de Almeirim vários encontros e debates com figuras de reconhecido gabarito científico e sob a égide do nosso colega Pedro Carvalho CTIDBS Uá falecido) foi encenado um grande encontro de jovens escalabitanos com um astronauta que navegava no espaço. Obtido o consentimento da NASA, encheu­ se o Instituto da Juventude com muitos alunos das escolas que fizeram perguntas incríveis e curiosas a que o interlocutor respondeu com exatidão e bom humor. Um dos alunos perguntou: - Como é que vê TERRA da posição em que está? resposta: -É uma esfera enevoada com muitos pontinhos luminosos.

No final deste acontecimento a NASA comentou: "FELIZES OS PAÍSES QUE TÊM GENTE TÃO INTERESSADA NA DESCOBERTA DE NOVOS MUNDOS"



João Vitalino Ribeiro Martinho (CT1AP)