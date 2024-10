Os parquímetros gratuitos de Almeirim dão vontade de rir

O presidente da Câmara de Almeirim faz várias publicações nas redes sociais a avisar para as pessoas tirarem o ticket do estacionamento com parquímetros limitados nos tempo e que não são pagos.

O presidente da Câmara de Almeirim faz várias publicações nas redes sociais a avisar para as pessoas tirarem o ticket do estacionamento com parquímetros limitados nos tempo e que não são pagos, para os condutores evitarem as multas. Mas não são os comentários do presidente que fazem os parquímetros funcionarem, já que por várias vezes apanhei os aparelhos sem papel. Se calhar é melhor apostar mais na acção do que na conversa.

Miguel Neves