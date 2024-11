Por um Entroncamento branco, rico e sem gente lá de fora

Segundo dados do Instituto Português de Estatística, divulgados a 22 de Outubro, os preços da habitação em Portugal aumentaram mais de 60% nos últimos cinco anos e chegaram a duplicar, ou perto disso, em 27 municípios. O Entroncamento foi um daqueles, (e o único da região), onde os preços da habitação aumentaram mais de 100%. E o mercado de arrendamento também tem tido a mesma evolução.

Perante este cenário, torna-se mais fácil perceber porque é que os partidos da oposição na câmara municipal (PSD e vereador independente eleito pelo Chega) bloquearam, por estarem em maioria, o acesso a 17 milhões de euros, a fundo perdido, para a construção de 100 fogos habitacionais no concelho que seriam cedidos a custos controlados e com rendas acessíveis.

Se alguém não sabe o que é e para que serve a política, tem aqui um bom exemplo, para ajudar a perceber alguma coisa. Pela minha parte, juntando isto às constantes posições críticas, dos mesmos vereadores, sobre a chegada à cidade de muitos imigrantes, nomeadamente de cor, e as suas votações contra, por exemplo, a adesão ao programas de apoio social CLDS no valor de quase meio milhão de euros financiado a 100 por cento pela União Europeia, fica claro o que se pretende. Um futuro branco, rico e sem gente lá de fora, para o concelho do Entroncamento. Foi essa a escolha da maioria dos eleitores.

Rui Ricardo