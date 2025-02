Acidente onde morreu guarda-florestal da GNR e envolveu Matilde Ribeiro Telles foi a mais vista

As notícias sobre o acidente que vitimou um militar da GNR e provocou mais dois feridos, na Estrada Nacional 119, em Foros de Almada, foi a mais vista da semana no site e redes sociais de O MIRANTE com cerca de 200 mil visualizações.

As notícias sobre o acidente que vitimou um militar da GNR e provocou mais dois feridos, na Estrada Nacional 119, em Foros de Almada, foi a mais vista da semana no site e redes sociais de O MIRANTE com cerca de 200 mil visualizações. Ainda a merecer a atenção dos leitores a notícia a dar conta de uma publicação falsa nas redes sociais que afirmava que o W-Shopping em Santarém ia encerrar. Também em destaque a notícia sobre as acções "terroristas" com as sinalizações de trânsito em Almeirim; a estrada que cedeu à chuva na Póvoa de Santa Iria e a notícia sobre a condenação da câmara de Vila Franca de Xira que vai ser obrigada a pagar 5 milhões a uma construtora também mereceram a atenção dos leitores.