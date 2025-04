O dinheiro do PRR não é para festas em Vialonga mas é giro dizer que sim

Na edição de 27 de Março, secção Cavaleiro Andante, na página 38, está um pequeno texto com o título “Haja dinheiro”, a zombar do facto de Portugal não utilizar bem o dinheiro do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), dando a entender que ele só é utilizado para coisas menores. E como exemplo, é referido um festival no parque da Flamenga em Vialonga, no concelho de Vila Franca de Xira.

Curiosamente, na mesma edição, na página 11, é publicada uma página de publicidade sobre o PRR, onde é dada informação sobre os projectos aprovados para o Distrito de Santarém e onde também é referido que, no site recuperarportugal.gov.pt é possível ver todos os projectos aprovados no país e os já contratados, por região, distrito, concelho, freguesia.

Entrei no site e verifiquei que, no concelho de Vila Franca de Xira, já foram aprovados 1.715 projectos, no valor de 110.519.200 milhões de euros, dos quais já foram contratados 1.702, no valor de 105.953.457 euros. E depois é possível verificar quais as freguesias com projectos aprovados; quais as instituições e quais os projectos. Por exemplo, na freguesia de Vialonga, foram aprovadas 268 candidaturas, no valor de 34.881.883 euros, das quais foram já contratadas 266, no valor de 34.861.996 euros

Recomendo a leitura. Não é, nem de longe, tão divertida como certos assuntos que o Cavaleiro Andante costuma caricaturar, mas é útil para quem gosta de saber o que se passa…no mundo real.

Ernesto Mendes Vidigal