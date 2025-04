Perigo à espreita no Alto do Bexiga

Esta árvore era enorme e as suas raízes criaram autênticas lombas no piso da Rua Dr. Jorge de Sena, na zona do Alto do Bexiga, em Santarém. As lombas são muito altas, e um automobilista que não saiba que existem, muito facilmente danificará a sua viatura e poderá ter um acidente. Quem conhece as lombas, desvia-se para a faixa contrária, podendo provocar um acidente, quer com quem vem de frente, quer com quem vem da Rua Dom Pedro I e pretenda virar à direita.

Há cerca de duas semanas, as ramagens da árvore foram mandadas cortar pelo proprietário do terreno, recorrendo a uma grua gigante, tendo depositado todas as ramagens no terreno ao lado da árvore. Neste momento continuamos a ter as lombas, em vez de uma árvore temos um pau gigante, e no dito terreno, mesmo junto à estrada, em frente aos blocos de apartamentos, temos todas as ramagens da dita árvore, o que é um local ideal para bichos e um verdadeiro perigo de incêndio.

A única passadeira que temos é no final da rua, junto ao cruzamento. Para passar a rua para ir colocar o lixo por exemplo, é necessário estar muito atento para atravessar a estrada.

José C. Reis