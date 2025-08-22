Pagar um opíparo almoço a quinze por cento dos eleitores que votam habitualmente
Entre muitas despesas, os contribuintes pagam, anualmente, almoços de convívio da terceira idade. O último que foi notícia aqui em O MIRANTE, foi o promovido pela câmara da Chamusca e custou 60 mil euros. Decorreu no Casino Estoril e participaram setecentas pessoas.
Há inúmeros municípios, aqui na região, e em todo o país que fazem o mesmo, utilizando milhares de euros dos impostos para esse efeito. Legalmente não há nada que os impeça, mas aquele gasto é questionável e, pessoalmente, sempre os incluí na lista interminável de más despesas públicas, mas a maior parte dos meus amigos e familiares critica-me por isso.
Presumo eu que, na Chamusca, muitas pessoas, não achem mal que sejam gastos 60 mil euros num almoço da terceira idade. Afinal os setecentos participantes representam mais de 9 por cento dos 7.516 eleitores do concelho, ou 15% se contarmos apenas com os habituais votantes (poucos mais de 4.600).
Em Portugal, um pouco mais de 42 por cento das famílias (Cerca de 2 milhões e trezentas mil) não paga IRS. Estão isentas por terem rendimentos baixos. Provavelmente não são muito sensíveis ao argumento do esbanjamento de dinheiros públicos. Mas a realidade é a mesma noutros países e as percentagens de isentos do pagamento de impostos também não são muito diferentes. E, provavelmente, também haverá opíparos almoços grátis para os eleitores maiores de 65 anos.
Rui Ricardo