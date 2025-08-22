uma parceria com o Jornal Expresso
22/08/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
O MIRANTE dos Leitores | 22-08-2025 10:48

“Simplex ou a traição silenciosa: entre escolha responsável e rigidez administrativa”

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Em 2006, Portugal lançou o programa Simplex, um projeto ambicioso destinado a simplificar a administração, aproximar o Estado dos cidadãos e permitir que cada um viva dignamente dentro da lei.

Em 2006, Portugal lançou o programa Simplex, um projeto ambicioso destinado a simplificar a administração, aproximar o Estado dos cidadãos e permitir que cada um viva dignamente dentro da lei. Em 2025, escolhi, com a minha família, deixar a vida urbana para estabelecer-nos em Riachos, num terreno modesto com um velho barracão. Esta escolha não é uma fuga nem uma situação de miséria, é uma decisão consciente, pensada e responsável, visando oferecer um ambiente de vida saudável, livre e sustentável aos meus filhos.
Vivemos numa habitação ecológica, com um autocarro e uma carrinha que nos serve de quarto e espaço familiar. Já vivemos em apartamento e em casa, mas nunca tivemos uma qualidade de vida tão boa como agora, nem mudaríamos esta forma de vida por nada no mundo. A nossa casa de banho é também ecológica, construída por um artesão especializado, que respeita o ambiente e as nossas necessidades.
Para tal, iniciei a melhoria deste barracão, de forma transparente, com um pedido de isenção de licença de obras validado, e uma vontade firme de agir dentro da legalidade. No entanto, os serviços de urbanismo impuseram um embargo, justificado por alguns centímetros supostamente acrescentados à estrutura. Sem prova técnica clara nem diálogo construtivo, esta decisão bloqueia uma renovação necessária, questionando não um excesso, mas um simples esforço de preservação.
Não sou um reclamante, nem um marginal, nem uma vítima. Sou um cidadão que exerce os seus direitos, que assume as suas escolhas e que exige simplesmente que me seja permitido proteger a minha família com dignidade, sem arbitrariedades ou rigidez injustificada. O programa Simplex deveria garantir esta fluidez, esta humanidade administrativa. Contudo, na minha experiência, foi esvaziado do seu conteúdo, substituído por uma máquina rígida, surda às realidades daqueles que vivem de forma diferente, mas com responsabilidade. Continuarei a trabalhar para uma habitação segura e estável, com paciência e determinação. Mas recuso que a complexidade burocrática ou medidas desproporcionais ditem a minha capacidade de viver e proteger quem amo.
Esta luta é de todos os que querem viver de outra forma, mas dentro do respeito pelas leis, com responsabilidade e em paz com a sua administração.
Teodorico Gonçalves

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1730
    20-08-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1730
    20-08-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1730
    20-08-2025
    Capa Vale Tejo
    20-08-2025
    Especiais de O MIRANTE
    30-07-2025
    Revista de Construção
    30-07-2025
    Especial Turismo
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar
    23-07-2025
    Especial Ensino