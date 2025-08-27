uma parceria com o Jornal Expresso
10/09/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
O MIRANTE dos Leitores | 10-09-2025 11:39

Recordar Carlos Matos Gomes (re)lendo o romance que conta uma expropriação de terrenos para a A23

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Permitam-me recordar o escritor e ‘Capitão de Abril’, Carlos Matos Gomes, natural de Vila Nova da Barquinha, que faleceu a 13 de Abril deste ano, com 78 anos de idade.

Permitam-me recordar o escritor e ‘Capitão de Abril’, Carlos Matos Gomes, natural de Vila Nova da Barquinha, que faleceu a 13 de Abril deste ano, com 78 anos de idade. Tendo escrito sob o pseudónimo de Carlos Vaz Ferraz, diversos romances, sendo os mais conhecidos os que se referem à Guerra Colonial (Nó Cego, de 1982 e Os Lobos não Usam Coleira, de 1995, por exemplo), tem outros que vale a pena ler ou reler.
É isso que estou a fazer com “Estrada dos Silêncios (2015), cuja acção o autor situa numa Quinta de Monte Cimeiro, no Sardoal, onde, um velho proprietário resiste a tiro à expropriação de parte dos seus terrenos, tendo a juíza Joana Secalha, colocada em Abrantes, nas suas mãos, a decisão de confirmar a expropriação e mandar avançar as máquinas.
Em pano de fundo, Carlos Vaz Ferraz, conta-nos a parte da História das invasões napoleónicas que cruzou a zona centro, o Ribatejo. Generais, soldados, sargentos, cabos, franceses e ingleses e milicianos portugueses.
O autor mete-nos toda aquela gente toda à nossa frente ou mete-nos a nós nos locais onde ela está. Vila de Rei, Penedo Furado, Abrantes, Cartaxo, Vale Paraíso... Pessoas contraditórias como são as pessoas. Com interesses, segredos, silêncios.
Há Gaspar Pina, dono da estalagem do Sardoal que se diz descendente de Gil Vicente e que acalenta o sonho de abrir uma casa de alterne; Duarte Novo, funcionário judicial; Carlos Matias, o engenheiro que acredita no progresso mas que a certa altura se amedronta com maldições.
O personagem Francisco Afonso diz a certa altura: “A justiça democrática e constitucional (…), funciona como as modernas máquinas de regar: molha tudo à sua volta, ervas e árvores, homens distraídos e cães com sede...”.
Fernando de Carvalho

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1732
    03-09-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1732
    03-09-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1732
    03-09-2025
    Capa Vale Tejo
    03-09-2025
    Especiais de O MIRANTE
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar