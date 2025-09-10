O MIRANTE é o Jornal da minha terra

Está a ser um Verão difícil, e a pele atópica de quem nasceu louro, aliado a ter chegado a velho, ainda mais complicam. Aproveitei para pôr a leitura em dia e li em O MIRANTE: “A RTP a fazer publicidade a O MIRANTE”, achei graça, nunca fui nem tive patrão, mas eu teria acrescentado “… e penso que Santarém precisa de um Jornal …”.

E como estava a folhear O MIRANTE do dia 21, e não gosto de jurar falso, criei uma folha Excel para brincar com os números, porque esses não mentem. Comecei a etiquetar entradas e exagerei, no fim tinha 54, depois, folheando só as páginas do corpo (1 a 28) fui somando temas e preenchendo células, quando acabei 20 estavam desertas, e foi então a surpresa, alguns desses campos representam a pujança, ou não, de uma região, reduzi as entradas a 34.

Sem guião ou tabelas, e não sendo um “data scientist” nem ter estudado comunicação social, ensaiei fazer um queijinho, e de imediato houve duas fatias que se destacaram, 19 e 27, outra surpresa que me entristeceu. A primeira, uma fininha fatia que representa a relevância da juventude no Jornal, a outra, a grossa fatia 27, representa a saúde pública. Que bom.

Devemos de nos sentir gratos para com O MIRANTE. Percebe-se o saber e a honestidade intelectual, valores a preservar e que estão tão em desuso. Depois, ou antes, há a crise endémica da comunicação social, fruto de algum desnorte e de querer dar o passo maior do que a perna, mas principalmente pela irreversibilidade do digital e dos hábitos de leitura que se vão perdendo. Tenho três assinaturas e mais uma de oferta ao meu neto. Uma área em que o meu Jornal mais podia insistir: ofertas de assinaturas e estímulo a assinaturas familiares e empresariais com desconto simbólico. Acções só admissíveis pela pobreza do país, não pelo actual preço praticado, que já é quase simbólico.

Rui Figueiredo Jacinto