uma parceria com o Jornal Expresso
17/09/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
O MIRANTE dos Leitores | 17-09-2025 10:54

Associação de Caçadores de Carnota alerta para dificuldade em controlar javalis

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

O problema é muito maior do que se imagina (nas cidades).

O problema é muito maior do que se imagina (nas cidades). Não podemos continuar a depender exclusivamente dos caçadores para tentar minimizar o que já não pode ser reparado. Quando houver um acidente grave com algum político ou familiar, quando houver alguma tragédia (infelizmente), a solução será como apresentada pelo ICNF e universidades. Surreal.
Rodrigo Borges

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1733
    10-09-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1733
    10-09-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1733
    10-09-2025
    Capa Vale Tejo
    10-09-2025
    Especiais de O MIRANTE
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar