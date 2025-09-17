Associação de Caçadores de Carnota alerta para dificuldade em controlar javalis

O problema é muito maior do que se imagina (nas cidades). Não podemos continuar a depender exclusivamente dos caçadores para tentar minimizar o que já não pode ser reparado. Quando houver um acidente grave com algum político ou familiar, quando houver alguma tragédia (infelizmente), a solução será como apresentada pelo ICNF e universidades. Surreal.

Rodrigo Borges