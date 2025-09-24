Pontével, vila abandonada!

No decurso dos seus mandatos tanto o presidente da Junta de Pontével, como os restantes órgãos, evidenciaram clara e manifesta incompetência assim como falta de respeito para com uma grande parte dos fregueses da zona.

No decurso dos seus mandatos tanto o presidente da Junta de Pontével, como os restantes órgãos, evidenciaram clara e manifesta incompetência assim como falta de respeito para com uma grande parte dos fregueses da zona. Poderia evidenciar a situação caótica em que se encontra o rio que atravessa a vila, violando todas as regras ambientais dado encontrar-se em evidente corrente de esgotos a céu aberto.

A junta, nas zonas menos populacionais, tem desprezado claramente os arruamentos que dão acesso aos moradores que têm todo o direito de acesso condigno a suas casas sem que para o efeito estejam sujeitos a danificarem as suas viaturas face ao péssimo estado em que se encontram os “caminhos”.

Carlos Costa