uma parceria com o Jornal Expresso
24/09/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
O MIRANTE dos Leitores | 24-09-2025 10:59

Pontével, vila abandonada!

Pontével, vila abandonada!
- foto DR
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

No decurso dos seus mandatos tanto o presidente da Junta de Pontével, como os restantes órgãos, evidenciaram clara e manifesta incompetência assim como falta de respeito para com uma grande parte dos fregueses da zona.

No decurso dos seus mandatos tanto o presidente da Junta de Pontével, como os restantes órgãos, evidenciaram clara e manifesta incompetência assim como falta de respeito para com uma grande parte dos fregueses da zona. Poderia evidenciar a situação caótica em que se encontra o rio que atravessa a vila, violando todas as regras ambientais dado encontrar-se em evidente corrente de esgotos a céu aberto.
A junta, nas zonas menos populacionais, tem desprezado claramente os arruamentos que dão acesso aos moradores que têm todo o direito de acesso condigno a suas casas sem que para o efeito estejam sujeitos a danificarem as suas viaturas face ao péssimo estado em que se encontram os “caminhos”.
Carlos Costa

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1734
    17-09-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1734
    17-09-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1734
    17-09-2025
    Capa Vale Tejo
    17-09-2025
    Especiais de O MIRANTE
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar