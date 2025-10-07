Autárquicas e progresso, uma reflexão idónea
Os projectos verticais que terminam na inauguração solene estão fora do tempo.
Henry Ford cedo percebeu as vantagens da serialização, mas na sua visão fabril logo a complementou criando células de produção paralela, assim nasceu a produção híbrida. Anos mais tarde, os países asiáticos, mais disciplinados e objectivos, organizaram-se para o planeamento paralelo, mesmo que depois o processo seja serializado. Afinal, tudo consiste no mesmo objectivo: optimização. Muito antes da fábrica nascer é preciso definir em que consistirá: processo produtivo, automação/robótica, força laboral; área ocupada e sua distribuição; necessidades energéticas, mixing e alternativas; facilidades de acesso, e transportes, meios preferenciais e alternativas; força laboral, especialidades e número de postos de trabalho, formação base e especifica. Mas antes de tudo, já estava decidido: investimento, produto, modelo de negócio. No princípio do ano, quantos candidatos a autarca tiveram a iniciativa de formar um grupo de trabalho de pessoas credíveis, assertivas e sobretudo componentes para debater a grande questão “como podemos melhorar a nossa terra e a vida dos que nela vivem e trabalham?”. E não para tratar dos resíduos urbanos ou do pavimento das ruas, não, esses têm gestão própria e só temos de usar pragmatismo, mas como vamos conciliar o uso dos terrenos camarários com a habitação condigna sem fazer o jogo das clientelas, ou como atrair investimento sem ser à conta de baixos salários e precaridade. Depois, é preciso acabar com isso que parece ser um baixo custo, mas um péssimo exemplo, o popularismo que cria lugares de fachada que nada produzem e são um incentivo ao descontentamento dos que trabalham.
Rui Figueiredo Jacinto