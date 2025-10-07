O MIRANTE dos Leitores | 07-10-2025 21:38
Cidadão dá o exemplo
As imagens que faço seguir, foram captadas no centro histórico de Torres Novas, respectivamente, no centro de turismo e sede do Partido Socialista, instituições com responsabilidades na comunidade mas que no entanto revelam um grau de desleixo inqualificável. Entretanto foi um cidadão comum que procedeu ao corte das ervas e limpeza da rua, mas que pretende manter o anonimato.
Leitor devidamente identificado
