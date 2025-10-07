uma parceria com o Jornal Expresso
07/10/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
O MIRANTE dos Leitores | 07-10-2025 21:38

Cidadão dá o exemplo

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

As imagens que faço seguir, foram captadas no centro histórico de Torres Novas, respectivamente, no centro de turismo e sede do Partido Socialista.

As imagens que faço seguir, foram captadas no centro histórico de Torres Novas, respectivamente, no centro de turismo e sede do Partido Socialista, instituições com responsabilidades na comunidade mas que no entanto revelam um grau de desleixo inqualificável. Entretanto foi um cidadão comum que procedeu ao corte das ervas e limpeza da rua, mas que pretende manter o anonimato.
Leitor devidamente identificado

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1736
    01-10-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1736
    01-10-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1736
    01-10-2025
    Capa Vale Tejo
    01-10-2025
    Especiais de O MIRANTE
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar