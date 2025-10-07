Os Acordos de Geminação – Pontes para a Cooperação

Os acordos de geminação são importantes ferramentas de cooperação, intercâmbio e proximidade entre cidades quer seja no plano externo, como a nível interno, cimentando-se formalmente em textos promotores de um desenvolvimento multifacetado que abrange, por exemplo, o plano económico, social, cultural ou outros. Visa-se com estas iniciativas abrir caminho a uma partilha de conhecimentos, de experiências locais, de soluções e de recursos inspiradores entre ambas as partes, tendo em vista a promoção do desenvolvimento, do progresso e o reforço da amizade entre comunidades.

O Município de Vila Franca de Xira possui acordos de geminação com o município de Santa Catarina em Cabo Verde e com o Município de Villejuif, em França. Trata-se de um enquadramento que é situado ao nível da diplomacia de cidades já que nos encontramos no domínio das relações internacionais, na promoção do relacionamento bilateral e no desenvolvimento de parcerias diversificadas e relações de confiança estáveis. Esta diplomacia pública e intermunicipal consiste numa partilha de boas práticas e de conhecimentos especializados no quadro das administrações públicas, apoiando projectos relevantes entre cités jumelées ou cidades-irmãs unidas por traços comuns ou por laços históricos.

As acções de geminação potenciam as regiões e os próprios países, abrindo as portas à difusão de hábitos e tradições e de áreas técnicas de interesse comum. O acordo de geminação é um mecanismo protocolar que dinamiza o potencial de cooperação, fortalece e cria relacionamentos e que aproxima os cidadãos, tendo uma natureza executiva e assentando numa lógica de cooperação descentralizada. Vila Franca de Xira contribui assim, desde os anos 80 para as mais de 600 geminações realizadas por municípios em Portugal.

Inês Maria Mandrea (Aluna finalista de Estudos Europeus e Relações Internacionais)