Domingo fomos votar!

Parabéns aos meus conterrâneos de Santarém, não por quem ganhou, mas porque se renova a esperança de que os próximos anos sejam melhores do que os passados. Nas eleições, qualquer que seja a margem, todos esperam que o eleito vá gerir em função do todo, melhorando, rectificando ou criando. Porque o voto é secreto e uma vez terminada a votação todos devem ficar em igualdade, e aqui o todos deveria estar em “bold”, assim como deveria estar sempre presente no pensamento dos eleitos, mas tal não sucede.

Reconheço a vantagem da governação em continuidade, principalmente, atendendo à morosidade resultante de um país, onde a falta de honestidade obriga as instâncias superiores a um mais apertado controlo, como é o caso do Tribunal de Contas. Ainda que essa continuidade seja uma faca de dois gumes, ela invalida aquele tão esfarrapado argumento do “pois eles…”. E agora senhores recém-eleitos governantes, mãos à obra, não há tempo nem dinheiro para comemorar, e a boa gestão de ambos será a melhor marca que podem deixar. Votos de uma boa e marcante governação, a minha cidade merece.

Rui Figueiredo Jacinto