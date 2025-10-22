uma parceria com o Jornal Expresso
22/10/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
O MIRANTE dos Leitores | 22-10-2025 11:29

Domingo fomos votar!

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Parabéns aos meus conterrâneos de Santarém, não por quem ganhou, mas porque se renova a esperança de que os próximos anos sejam melhores do que os passados.

Parabéns aos meus conterrâneos de Santarém, não por quem ganhou, mas porque se renova a esperança de que os próximos anos sejam melhores do que os passados. Nas eleições, qualquer que seja a margem, todos esperam que o eleito vá gerir em função do todo, melhorando, rectificando ou criando. Porque o voto é secreto e uma vez terminada a votação todos devem ficar em igualdade, e aqui o todos deveria estar em “bold”, assim como deveria estar sempre presente no pensamento dos eleitos, mas tal não sucede.
Reconheço a vantagem da governação em continuidade, principalmente, atendendo à morosidade resultante de um país, onde a falta de honestidade obriga as instâncias superiores a um mais apertado controlo, como é o caso do Tribunal de Contas. Ainda que essa continuidade seja uma faca de dois gumes, ela invalida aquele tão esfarrapado argumento do “pois eles…”. E agora senhores recém-eleitos governantes, mãos à obra, não há tempo nem dinheiro para comemorar, e a boa gestão de ambos será a melhor marca que podem deixar. Votos de uma boa e marcante governação, a minha cidade merece.
Rui Figueiredo Jacinto

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1738
    15-10-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1738
    15-10-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1738
    15-10-2025
    Capa Vale Tejo
    15-10-2025
    Especiais de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar