28/11/2025

 38 anos do jornal o Mirante
O MIRANTE dos Leitores | 28-11-2025 13:56

A nossa reunião da junta!

Anteontem tivemos a primeira reunião de junta após reeleição. Tudo como agendado, essa tinha sido revista na véspera, por telefone. Ser reeleito, traz compromissos reforçados, afinal os nossos conterrâneos acreditam em nós, temos de ser merecedores dessa confiança.
O primeiro ponto foi seriamente ponderado: os nossos credores, ou os nossos cantoneiros?
Optámos pelo primeiro, dele dependem mais pessoas. O assunto foi delicado, pior do que os atrasos em pagar, pois temos uma verba mensalmente disponível, foram os “atropelos”. Inexplicavelmente, há credores mais recentes a passar à frente dos mais antigos. Quanto aos cantoneiros, o contexto é diferente: são os de maior visibilidade, mas os pior remunerados.
Até agora, a junta fez o melhor que pode, mas dar-lhe vestuário mais de acordo com a função, ou melhorar a qualidade das luvas, são “trocos”, há sempre a limitação inerente ao posto de trabalho, e com a aproximação do inverno o colega do pelouro sugeriu: “um galão quentinho” a meio do turno. Seguiu-se a diversão costumeira num país tradicionalmente reativo. Pois, mas o Xico não bebe leite, e o Ambrósio só bebe minis.
A discussão acabou com um acordo de princípio e um reforço de verba perante o mais forte dos argumentos: e o Antonino, que saiu de casa às 21h00, o que ele precisa é de uma sandwich para lhe matar a “maldita”. Envergonhadamente ganhou, o país é demasiado assimétrico, e para não cair em ilegalidades, vamos compensar os nossos fregueses “tasqueiros” com uma verba ilegível no orçamento, a todos vai agradar.
Felizmente, temos um país focado na democracia em contraponto aos 40 anos de autocracia, mas temos de dar o salto em direcção a mais progresso, e melhores salários.
Rui Figueiredo Jacinto

