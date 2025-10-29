O MIRANTE dos Leitores | 28-11-2025 13:56
Antigas casas da OGMA em Alverca continuam a degradar-se
Para mim estão à espera que nos esqueçamos das promessas de habitação a preços controlados, para venderem os terrenos e ganharem bom dinheiro!
Para mim estão à espera que nos esqueçamos das promessas de habitação a preços controlados, para venderem os terrenos e ganharem bom dinheiro! Fazia confusão no tempo em que eram da Empordef e estavam abandonadas, agora que são da câmara já passou a confusão.
Eugénia M Gonçalves
