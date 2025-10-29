O PS de Santarém e a maçã podre

Como todos os partidos há militantes que, na sombra, movimentam o aparelho partidário e tentam controlar toda a estratégia. Recrutar fora de Santarém um candidato que decidiu as três primeiras pessoas da lista, deixou uma imagem gritante de falta de quadros concelhios, causando incómodo e desconforto. Sinal disso foi o que se passou em Amiais de Baixo. Conheço Duarte Neto e tenho uma boa imagem da sua entrega à causa pública e ao trabalho que desenvolveu na freguesia. Reconheço nele a capacidade de inclusivamente fazer parte de uma vereação porque olha para o concelho primeiro e depois para o partido. É gente desta que Santarém precisa!

Nuno Alves Ferreira