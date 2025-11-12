O MIRANTE dos Leitores | 12-11-2025 09:17
Parceria público-privada do Hospital VFX vai incluir gestão dos centros de saúde
O Hospital de Vila Franca de Xira estava no ranking dos melhores hospitais do país quando estava sob gerência do Grupo Mello. Com a sua saída, sairam os profissionais e as especialidades e tornou-se num dos piores, onde neste mesmo nem cardiologia temos. Que venha a PPP, que nunca deveria ter acabado. Desde quando na altura do grupo Mello vimos uma urgência pediátrica fechada? Nunca! Hoje em dia, nem eles sabem para onde encaminhar as crianças e isto vi eu ocorrer em pleno serviço de urgência. Foi nisto que Vila Franca de Xira se tornou: um fracasso igual ou pior quando existia o hospital antigo.
Paula Alexandra
