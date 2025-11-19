uma parceria com o Jornal Expresso
28/11/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
O MIRANTE dos Leitores | 28-11-2025 13:56

Estacionamento no Entroncamento

Estacionamento no Entroncamento
- foto DR
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Dois exemplos em como o estacionamento no Entroncamento está cada vez mais caótico, sem que se veja alguma acção por parte das autoridades.

- foto DR

Dois exemplos em como o estacionamento no Entroncamento está cada vez mais caótico, sem que se veja alguma acção por parte das autoridades. O primeiro contornou os blocos de cimento que impedem a passagem de viaturas para parar em frente do seu estabelecimento. O segundo sem comentários. Isto tudo numa rua de acesso restrito a moradores para acesso às garagens.
José Manuel Almeida Barata

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1745
    26-11-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1745
    26-11-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1745
    26-11-2025
    Capa Vale Tejo
    26-11-2025
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar