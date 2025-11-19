Dois exemplos em como o estacionamento no Entroncamento está cada vez mais caótico, sem que se veja alguma acção por parte das autoridades.

Dois exemplos em como o estacionamento no Entroncamento está cada vez mais caótico, sem que se veja alguma acção por parte das autoridades. O primeiro contornou os blocos de cimento que impedem a passagem de viaturas para parar em frente do seu estabelecimento. O segundo sem comentários. Isto tudo numa rua de acesso restrito a moradores para acesso às garagens.

José Manuel Almeida Barata