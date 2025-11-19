uma parceria com o Jornal Expresso
28/11/2025

 38 anos do jornal o Mirante
O MIRANTE dos Leitores | 28-11-2025 13:56

Minha terra era pequena (Sobralinho)

José Carlos Moutinho

A minha terra era ainda tão pequena
Quando certo dia de Junho eu nasci
Era uma manhã ensolarada e amena,
Nessa alvorada a luz do mundo eu vi

Na escassez nasci num belo palácio
Talvez por desígnio do destino,
Naquele dia foi traçado o prefácio
Da história da vida desse menino…

Com o passar do tempo a aldeia cresceu
Tal como eu que um certo dia a abandonei
cumprindo a ordem que o destino me deu

Quando voltei era vila, a minha aldeia
D’África o sol que lá longe deixei
Na saudade, minha alma é agora cheia

