Minha terra era pequena (Sobralinho)

A minha terra era ainda tão pequena

Quando certo dia de Junho eu nasci

Era uma manhã ensolarada e amena,

Nessa alvorada a luz do mundo eu vi

Na escassez nasci num belo palácio

Talvez por desígnio do destino,

Naquele dia foi traçado o prefácio

Da história da vida desse menino…

Com o passar do tempo a aldeia cresceu

Tal como eu que um certo dia a abandonei

cumprindo a ordem que o destino me deu

Quando voltei era vila, a minha aldeia

D’África o sol que lá longe deixei

Na saudade, minha alma é agora cheia