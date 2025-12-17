Compensar o “handicap”

Recebi o nosso O MIRANTE comemorativo dos seus 38 anos em prol do regionalismo, e do melhor que ele tem. Parabéns a todos que a ele se dedicam, com coragem, determinação, e sentido crítico, mas objectivo. Faço votos para que mantenham essa garra, que olhem a concorrência com respeito e sprintem para aumentar ainda mais a distância, com criatividade e confiança no futuro.

O jornalismo é ingrato, só a dedicação, muito trabalho e sentido de missão permitiu quatro décadas a lutar contra a indiferença de São Bento.

Não sou um comentador avençado, escrevo por gosto, tenho experiência de vida, gosto da partilhar, aceito os bocadinhos de espaço que me vão dando como um imerecido privilégio que tento retribuir.

E para hoje tinha tema: Data Centers, mas após os parabéns não resisto a comentar Marta Neves, CEO da Valorsul. É uma abordagem fresca, realista, e muito bem estruturada, com a qual humildemente muito me identifico, porque gerir o privado tem desafios e responsabilidades muitas vezes de difícil conciliação.

Venho da tecnologia, cheguei à escrita com a tarimba dos “papers”, das ciências exactas que não aceitam o “talvez”, e onde os melhores estão por aquilo que fazem. Santarém foi o meu berço, o mundo foi o meu local de trabalho.

Graças ao nosso O MIRANTE, é com alegria que à distância vejo o quanto cresceu o meu berço, sigo as imensas oportunidades criadas por escolas, institutos e centros de formação, e vejo quão rico é o potencial humano que lá vive e trabalha, e por isso, e com alguma contida revolta, sou forçado a repetir a pergunta que já aqui fiz a 12 de Janeiro de 2022: Santarém, qual o rumo?

Porque o percurso escolar é implicitamente uma selecção, hoje, chegar ao “topo” não é exclusivo de um atributo, mas de uma combinação que vai da dedicação à resiliência, além da capacidade intelectual, e Santarém sempre criou boa cepa, mas onde vai ela ser útil? Ou vão ser mais expatriados? Faço votos para que não.

Rui Figueiredo Jacinto