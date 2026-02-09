A Barca: uma vergonha local, municipal e nacional

Acudam-me, tirem-me daqui, sou a Barca!!!

Acordei sobressaltado com estas palavras, pouco audíveis, mas suficientemente nítidas para me inquietarem.

Esta manifestação aflitiva foi, provavelmente, despoletada pelo receio de sentir a água subir assustadoramente, ameaçando arrastá-la rio abaixo.

Soube depois que tal perigo, afinal não existia, graças à feliz e louvável iniciativa do conterrâneo António Júlio Marçal, que teve o cuidado de a amarrar.

Convencido de que tudo não passava de imaginação, virei-me para o outro lado e voltei a “ferrar o galho”.

Mas, pouco tempo depois, o sonho recomeçou, agora com queixas atrás de queixas.

E, de entre o que ouvi, fixei e registei, sem garantir rigor absoluto na ordem:

• Estou aqui há mais de 30 anos. Certamente já se esqueceram de mim;

• Não me tratam, não me pintam, não me cuidam;

• Nunca fui vaidosa, mas até me sinto mal quando olham para mim;

• Durante décadas fiz a ligação entre as duas margens do rio;

• Comigo em funcionamento, a EN 359 não estava interrompida;

• Transportei de tudo : camionetas, carroças, animais, pessoas, cães, ovelhas…;

• Naquele tempo não se falava em férias nem feriados;

• Trabalhava de sol a sol, o ano inteiro, e ainda de noite, sempre que necessário;

• Ouvia as conversas dos chamados “ratinhos da Beira”, que iam para a ceifa, com os burros carregados de pão e o conduto – toucinho, azeitonas e algum queijo – para 30 ou 40 dias de trabalho duro;

• Ao fim de mais um dia sob sol abrasador, comiam o pouco que restava e dormiam tendo por tálamo a terra quente e por dossel o céu estrelado;

• No regresso vinham cansados, mas felizes, trazendo os burros carregados de pão para garantir mais um ano de sobrevivência.

E terminou, num lamento que ainda ecoa:

— Sinto-me isolada, abandonada, esquecida, humilhada…

Falou a Barca. Agora falo eu.

A Barca em seco, desde a Grande Cheia de 1979 até hoje, constitui, sem rodeios, uma vergonha local, municipal e nacional, por múltiplas razões:

• Durante décadas assegurou a ligação entre margens, transportando pessoas, animais, veículos e mercadorias;

• Numa Europa sem fronteiras, mantemos aqui uma barreira interna absolutamente injustificável;

• A EN 359 continua oficialmente existente, mas amputada da sua continuidade natural;

• Com a Barca parada, o Tejo transformou-se numa fronteira física, social e económica, ultrapassando o aceitável e entrando no domínio do intolerável;

• A Câmara Municipal de Nisa tentou resolver o problema, merecendo reconhecimento por essa iniciativa, mas as variações frequentes e inesperadas do caudal impediram o sucesso da solução encontrada;

• Cabe agora, de forma clara e inadiável, às Câmaras Municipais de Mação e de Nisa assumirem plenamente esta responsabilidade histórica, tal como aconteceu no passado;

• Para além de suprir uma necessidade básica, a Barca constituirá um atrativo turístico singular, de elevado valor patrimonial, cultural e identitário;

• Por tudo isto, é justo, desejável e até obrigatório que a Barca seja classificada como Património de Interesse Municipal ;

• Utentes, Juntas de Freguesia de Envendos, União de Freguesias de Arez e Amieira do Tejo, e sobretudo as Câmaras Municipais de Mação e Nisa, por ordem crescente de responsabilidade, não podem continuar a admitir a existência desta fronteira dentro do nosso próprio país.

Quando o querer é forte, as dificuldades tornam-se superáveis.

Recolocar a Barca a funcionar não é apenas uma necessidade: é um imperativo moral, histórico e institucional.

Assim desejamos, consideramos e esperamos!!!

Manuel Luís Matos Cristóvão