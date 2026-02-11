As cheias e a inacção

As cheias no Ribatejo podem ser um cenário cada vez mais frequente com as alterações climáticas. Os ribatejanos conhecem bem a força dos rios, mas também sabem que muito do que se vive hoje resulta de décadas de adiamentos, de obras prometidas e nunca concluídas, de soluções paliativas que apenas empurram o problema para a frente. As tempestades recentes mostraram, mais uma vez, que a região permanece vulnerável e que a protecção civil, apesar do esforço notável, não pode substituir políticas públicas consistentes.

É urgente que o país olhe para o Ribatejo não apenas quando as imagens das cheias abrem telejornais. As populações precisam de segurança, de planeamento e de investimento real em prevenção. O Tejo continuará a ser o que sempre foi; cabe-nos garantir que as pessoas não continuem a pagar, ano após ano, o preço da inacção.

Manuel Figueiredo