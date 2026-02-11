Galinhas à solta motivam reclamações na Póvoa de Santa Iria

Gente da cidade que desconhecia com certeza o que eram estas aves. Aposto que foram perguntar ao ChatGPT. Só quero deixar um aviso a essas pessoas que essas aves são terrivelmente perigosas, não se aproximem, nem sequer olhem olhos nos olhos porque correm o risco de começarem a ganhar penas e a carquejar e uma cura será difícil de alcançar.

Carla Sofia



É melhor ter cães a ladrar o dia todo dentro de apartamentos, trabalhar em regime de turnos e ter que tentar descansar como se tivesse o canil municipal dentro do prédio. Vejo tanta indignação por causa de aves domésticas, que só são um problema tão grande como outras aves selvagens, que se juntam aos bandos nas árvores das redondezas. Será que também vão querer que se tirem as aves selvagens?

Carlos Monteiro