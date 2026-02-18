uma parceria com o Jornal Expresso
18/02/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
O MIRANTE dos Leitores | 18-02-2026 10:50

A expansão do eucalipto

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A leitura do recente trabalho de O MIRANTE sobre a expansão do eucalipto no Médio Tejo deveria preocupar qualquer cidadão atento.

A leitura do recente trabalho de O MIRANTE sobre a expansão do eucalipto no Médio Tejo deveria preocupar qualquer cidadão atento. Saber que, em vários concelhos, esta espécie já ocupa mais de metade da área florestal é sinal de que estamos a perder diversidade, paisagem e resiliência. O lucro rápido continua a sobrepor‑se ao interesse colectivo, enquanto o território se torna mais vulnerável ao fogo e ao abandono. Os dados do Inventário Florestal Nacional mostram que a mudança é profunda e não é para melhor. A floresta ribatejana está a transformar‑se num monocultivo que empobrece o solo, aumenta o risco de incêndio e afasta actividades económicas sustentáveis. Falta coragem política para travar esta tendência e promover uma gestão florestal que sirva as populações e não apenas a indústria. Continuar a plantar eucalipto como se não houvesse amanhã é hipotecar o futuro de uma região que merece muito mais do que arder todos os Verões.
Manuel da Silva Bento

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1756
    11-02-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1756
    11-02-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1756
    11-02-2026
    Capa Vale Tejo
    11-02-2026
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar