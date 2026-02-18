O MIRANTE dos Leitores | 18-02-2026 10:50
Areeiro põe aquífero e estradas em risco em Rio Maior
Num concelho onde pelo menos 50% da economia local está directa e indirectamente ligada à extracção de areias, estão à espera do quê?
Num concelho onde pelo menos 50% da economia local está directa e indirectamente ligada à extracção de areias, estão à espera do quê? Do encerramento dos areeiros? Deviam de ser fiscalizados, mas tomemos como exemplo um concelho onde nem sequer as forças de segurança têm efectivos suficientes para assegurar a segurança básica da população e do património, quanto profissionais da fiscalização.
Pedro Antunes
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1756
11-02-2026
Capa Médio Tejo
Edição nº 1756
11-02-2026
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1756
11-02-2026
Capa Vale Tejo
11-02-2026
Especiais de O MIRANTE
19-11-2025
Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
08-10-2025
Revista 1000 Maiores Empresas da Região
30-07-2025
Revista de Construção
23-07-2025
Especial Verissímo Serrão
23-07-2025
Revista Saúde e Bem Estar