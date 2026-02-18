Areeiro põe aquífero e estradas em risco em Rio Maior

Num concelho onde pelo menos 50% da economia local está directa e indirectamente ligada à extracção de areias, estão à espera do quê?

Num concelho onde pelo menos 50% da economia local está directa e indirectamente ligada à extracção de areias, estão à espera do quê? Do encerramento dos areeiros? Deviam de ser fiscalizados, mas tomemos como exemplo um concelho onde nem sequer as forças de segurança têm efectivos suficientes para assegurar a segurança básica da população e do património, quanto profissionais da fiscalização.

Pedro Antunes