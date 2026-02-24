Quem decide quando a história termina

A cruz era linguagem política.

A ressurreição foi contra-linguagem.

E esta disputa ainda se mantém.

Escrita e encenada por Carlos Carvalheiro, Paixão é contada em dez cenas, espalhadas pelas ruas, largos e edifícios de Tomar, no próximo dia 29 de março.

A história regressa ao espaço público — como regressam sempre as narrativas fundadoras. Porque elas nunca nasceram em abstrato. Nasceram sob ocupação.

Sob tensão. Sob disputa de poder.

A condição humana move-se entre dois limites incontornáveis: a morte e a incerteza.

A primeira lembra-nos que somos finitos.

A segunda recorda-nos que podemos estar errados, e até ser manipulados.

Entre o desaparecimento e o engano possível, erguem-se histórias. São elas que estruturam comunidades, legitimam sistemas e organizam o sentido do mundo.

Nenhuma civilização se sustenta apenas sobre factos. Sustenta-se sobre interpretações partilhadas, histórias repetidas, ensinadas, celebradas. São elas que integram o sofrimento, reorganizam o trauma coletivo e mantêm coesa uma identidade.

A vulnerabilidade nunca desapareceu. Apenas mudou de forma.

É nesse intervalo que esta peça se situa.

Antes do milagre, houve impostos.

Antes da teologia, houve soldados.

Antes da ressurreição, houve um território ocupado.

A Judeia do século I não era um cenário místico suspenso fora da história. Era uma província sob domínio romano, atravessada por tensão política, fragmentação religiosa e expectativa messiânica intensa. Jerusalém organizavase em torno do Templo, centro espiritual, económico e simbólico.

Roma organizava-se em torno do controlo.

A crucificação não era apenas execução. Era linguagem política.

Não pretendia convencer, pretendia dissuadir.

Exposta à vista de todos, afirmava um princípio antigo: a força decide o desfecho.

A história pertence a quem domina o corpo do outro.

Mas a proclamação que se seguiu desloca esse eixo.

Se a cruz afirmava que a força encerra a narrativa, a ressurreição sugeria que a força não tem a última palavra. Não negava o poder. Reinterpretava-o. Transformava um instrumento de dominação num símbolo de continuidade. Onde o império dizia “termina aqui”, a comunidade respondia: “não terminou”.

Este gesto é antropologicamente decisivo. Não é apenas consolo. É reorganização. Introduz a possibilidade de que a verdade não coincida com a

força. De que a legitimidade não dependa apenas da superioridade física ou institucional. De que o significado possa sobreviver ao esmagamento.

Mais tarde, essa mesma narrativa tornar-se-ia também estrutura de poder.

Organizaria impérios, legitimaria autoridades, moldaria leis. Mas isso é outra história.

A ressurreição é, assim, também uma disputa pelo significado.

E onde há disputa de significado, há disputa de poder.

Naquela época, movimentos messiânicos surgiam e desapareciam com regularidade. Líderes eram seguidos, presos, executados, esquecidos. O

império confiava na pedagogia da morte pública. Imagine-se o silêncio depois da execução.

O corpo exposto.

A sensação de que tudo terminou.

Num horizonte saturado de expectativa escatológica, um Messias morto parecia a negação do próprio sentido.

É precisamente aí que emerge a afirmação inesperada: Ele vive.

Não como teoria abstrata, mas como recusa de aceitar o fim.

Não como consolo íntimo, mas como proclamação partilhada.

O que faz uma comunidade quando aquilo que lhe dava sentido é esmagado?

Aceita a dissolução?

Ou reconstrói significado?

Quando a realidade contradiz violentamente a expectativa, instala-se uma fratura. Algo precisa de ser reorganizado. A derrota pode ser abandonada, ou

reinterpretada.

A ressurreição nasce nesse intervalo.

Antes de ser dogma, é reorganização do trauma.

Antes de ser metafísica, é mecanismo de coesão.

A morte transforma-se em passagem.

A humilhação em exaltação.

A derrota em confirmação.

Este movimento não é exclusivo de uma tradição. É humano. Sempre que uma comunidade enfrenta ameaça existencial, produz narrativas capazes de

restaurar continuidade.

É assim que emergem os mitos fundadores.

E é assim que perduram.

A Paixão concentra arquétipos universais:

o inocente injustiçado,

o sofrimento que ganha sentido,

a morte que não é definitiva,

a derrota que se converte em vitória, e

a afirmação mais inquietante de todas: o vínculo pode ser mais forte que a força.

Não se trata de sentimentalismo.

Trata-se de reorganização do poder.

A força impõe.

O amor sustenta.

A força governa pelo medo.

O vínculo governa pela escolha.

Independentemente da dimensão biológica da ressurreição, há um facto histórico incontornável: esta crença produziu comunidade, ética, arte, direito,

filosofia, música, teatro, impérios e revoluções.

O acontecimento pode ser debatido.

O impacto civilizacional, não.

Mas os medos mudam de forma.

Se no século I a angústia dominante era a morte, hoje é a manipulação.

Vivemos num ambiente saturado de informação, fragmentação de autoridade e suspeita permanente. Tememos não apenas desaparecer, mas confiar na

narrativa errada.

A força continua, apenas mudou de roupa.

Quando decide o que é verdade.

Quando determina o que deve ser lembrado e o que deve desaparecer.

Quando define quem é legítimo e quem deve ser silenciado.

Paixão não é uma peça sobre o passado.

É uma peça sobre quem decide quando a história termina.

E sobre quem ousa continuar.

Não oferece conclusões.

Expõe mecanismos.

Coloca o espectador dentro deles.

Não afirma possuir a verdade.

Coloca perguntas onde o silêncio pareceu, por vezes, mais confortável.

Interessa-lhe algo mais inquietante do que o milagre ou a estratégia: como nasceu, naquela época, uma comunidade que se recusou a morrer.

Mesmo com cálculo ou estratégia, a decisão coletiva de continuar exigiu algo que nenhuma engenharia simbólica produz sozinha: confiança na continuidade.

Esperança de que a força não tem que ter a última palavra.

O que escolhemos sustentar - juntos - torna-se história.

O que estamos dispostos a sustentar agora?

