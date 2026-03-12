O MIRANTE dos Leitores | 12-03-2026 21:00
Investimento de 700 milhões para devolver fôlego à economia de Abrantes
A notícia sobre o investimento de 700 milhões de euros para devolver fôlego à economia de Abrantes foi a mais vista da semana na área de Economia.
A notícia sobre o investimento de 700 milhões de euros para devolver fôlego à economia de Abrantes foi a mais vista da semana na área de Economia. Também em destaque o reforço da ligação da VFX ao sector hoteleiro, com uma visita ao maior hotel do concelho de Vila Franca de Xira; o projecto que prevê transformar um histórico colégio de Tomar numa incubadora de empresas; a liderança europeia do FIAT Topolino e a história da LPV, que há 14 anos serve a manutenção industrial em Tomar.
