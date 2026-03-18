A Tasquinha da ARDC Vale de Óbidos nas Tasquinhas de Rio Maior

A Feira das Tasquinhas de Rio Maior é um dos eventos gastronómicos mais emblemáticos do país, trazendo para a cidade o ambiente, os sabores e as tradições das aldeias do concelho. Todos os anos, associações locais recriam o espírito das antigas tascas rurais, dando a conhecer o melhor da gastronomia e da cultura popular da região.

Em 2026, a ARDC Vale de Óbidos regressou à Feira das Tasquinhas após mais de uma década de ausência e decidiu assinalar este regresso com uma abordagem diferente na promoção da sua tasquinha. Através da criação de uma série de pequenos vídeos humorísticos publicados nas redes sociais, todos terminando com a expressão “É na última à direita!”, a associação conseguiu tornar rapidamente conhecida a localização da sua tasquinha dentro do recinto.

A estratégia revelou-se um sucesso inesperado. Ao fim de uma semana, os vídeos somavam já mais de 70 mil visualizações, número que ultrapassou as 100 mil visualizações a meio da feira, um alcance significativo para uma associação de uma aldeia com menos de mil habitantes. Com esta iniciativa, a ARDC Vale de Óbidos demonstra como a criatividade e o uso das redes sociais podem contribuir para renovar a forma como se comunica um evento tradicional, ajudando a atrair mais visitantes e a reforçar a visibilidade da Feira das Tasquinhas.

Daniel Mateus, da direção da ARDC Vale de Óbidos