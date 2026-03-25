O MIRANTE dos Leitores | 25-03-2026 10:24
Nave desportiva de Alpiarça pode ganhar nova vida como centro de formação de atletismo
Aguardamos pela tão falada e necessária requalificação deste espaço. A modalidade merece muito mais do que o abandono a que tem sido votada.
Aguardamos pela tão falada e necessária requalificação deste espaço. A modalidade merece muito mais do que o abandono a que tem sido votada. É inaceitável competir num local degradado, sujo e, neste momento, descaracterizado pela presença de trampolins e outras estruturas que nada têm a ver com a prática. Assim, torna-se cada vez mais difícil dignificar a modalidade e quem nela se dedica.
Susana Estriga
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