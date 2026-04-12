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O MIRANTE dos Leitores | 12-04-2026 12:00

Identidade Profissional com Nuno Ferreira foi a mais lida

Identidade Profissional com Nuno Ferreira foi a mais lida
Empresário de Alpiarça lidera equipa com base na proximidade e confiança - foto O MIRANTE
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A rubrica Identidade Profissional com Nuno Ferreira que construiu uma empresa com espírito de equipa foi a mais vista da semana na secção de economia.

A rubrica Identidade Profissional com Nuno Ferreira que construiu uma empresa com espírito de equipa foi a mais vista da semana na secção de economia. Também em destaque a valiosa esplanada e as refeições caseiras do Café d’ JoAna; o “Chalé do Petisco”, que alia boa comida ao aconchego dos lugares familiares; os sabores exóticos da Índia cozinhados em forno no “Tandoori Bites” de Santarém; e o destaque do Politécnico de Tomar para um caso de sucesso de transferência de tecnologia.

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