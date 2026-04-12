Identidade Profissional com Nuno Ferreira foi a mais lida

A rubrica Identidade Profissional com Nuno Ferreira que construiu uma empresa com espírito de equipa foi a mais vista da semana na secção de economia.

A rubrica Identidade Profissional com Nuno Ferreira que construiu uma empresa com espírito de equipa foi a mais vista da semana na secção de economia. Também em destaque a valiosa esplanada e as refeições caseiras do Café d’ JoAna; o “Chalé do Petisco”, que alia boa comida ao aconchego dos lugares familiares; os sabores exóticos da Índia cozinhados em forno no “Tandoori Bites” de Santarém; e o destaque do Politécnico de Tomar para um caso de sucesso de transferência de tecnologia.

