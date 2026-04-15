uma parceria com o Jornal Expresso
15/04/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
O MIRANTE dos Leitores | 15-04-2026 10:48

Agressões entre jogadores de iniciados entre Fazendense e Académica de Santarém

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Infelizmente um dos grandes problemas em Portugal começa no dirigismo ou melhor na falta dele.

Infelizmente um dos grandes problemas em Portugal começa no dirigismo ou melhor na falta dele, acompanhado pelo treinador que quer ganhar a força e muitas vezes incentivando estes jovens ao estarem constantemente a criticar arbitragens, em vez de se preocuparem nos posicionamentos em jogo dos miúdos. O comportamento da maioria dos pais também, na maior parte das vezes, não é correcta. Quando assistimos a discussões entre pais na bancada ou estes a gritarem com o árbitro ou a insultar jogadores adversários está tudo dito.
Os jogos de formação requerem, no meu entender, árbitros já com alguma experiência e bom senso ou então miúdos novos, mas com alguém de costas quentes para os encaminhar e não serem muitas vezes, sozinhos, atirados às feras.
Hugo Marmelo

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1765
    08-04-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1765
    08-04-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1765
    08-04-2026
    Capa Vale Tejo
    08-04-2026
    Especiais de O MIRANTE
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região