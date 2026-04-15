Agressões entre jogadores de iniciados entre Fazendense e Académica de Santarém

Infelizmente um dos grandes problemas em Portugal começa no dirigismo ou melhor na falta dele, acompanhado pelo treinador que quer ganhar a força e muitas vezes incentivando estes jovens ao estarem constantemente a criticar arbitragens, em vez de se preocuparem nos posicionamentos em jogo dos miúdos. O comportamento da maioria dos pais também, na maior parte das vezes, não é correcta. Quando assistimos a discussões entre pais na bancada ou estes a gritarem com o árbitro ou a insultar jogadores adversários está tudo dito.

Os jogos de formação requerem, no meu entender, árbitros já com alguma experiência e bom senso ou então miúdos novos, mas com alguém de costas quentes para os encaminhar e não serem muitas vezes, sozinhos, atirados às feras.

Hugo Marmelo