Agressões entre jogadores de iniciados entre Fazendense e Académica de Santarém
Infelizmente um dos grandes problemas em Portugal começa no dirigismo ou melhor na falta dele.
Infelizmente um dos grandes problemas em Portugal começa no dirigismo ou melhor na falta dele, acompanhado pelo treinador que quer ganhar a força e muitas vezes incentivando estes jovens ao estarem constantemente a criticar arbitragens, em vez de se preocuparem nos posicionamentos em jogo dos miúdos. O comportamento da maioria dos pais também, na maior parte das vezes, não é correcta. Quando assistimos a discussões entre pais na bancada ou estes a gritarem com o árbitro ou a insultar jogadores adversários está tudo dito.
Os jogos de formação requerem, no meu entender, árbitros já com alguma experiência e bom senso ou então miúdos novos, mas com alguém de costas quentes para os encaminhar e não serem muitas vezes, sozinhos, atirados às feras.
Hugo Marmelo