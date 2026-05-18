A Última República do Café

O café era um espaço imperfeito, muitas vezes duro e conservador, mas vivo. Ali aprendia-se a discordar sem desaparecer da comunidade.Hoje muitos desses cafés fecharam. Outros sobrevivem como salas cansadas de si próprias: televisões permanentemente ligadas, comentário contínuo, ruído mediático, conversas interrompidas por notificações digitais.

Houve um tempo em que o Ribatejo começava e terminava no café.

Antes das redes sociais, antes dos canais de comentário permanente e muito antes da política se transformar em espetáculo contínuo, existia um lugar onde a região ainda discutia consigo própria: o Café Central.

Não era apenas um estabelecimento comercial.

Era uma espécie de parlamento popular improvisado onde agricultores, camionistas, campinos, comerciantes, vendedores ambulantes, forcados, pescadores, sindicalistas, reformados e emigrantes de regresso ocupavam as mesmas mesas durante horas.

Ali falava-se das cheias do Tejo, do preço do tomate, das campanhas eleitorais, das greves, das festas da terra, do futebol, dos negócios, dos funerais e dos boatos locais.

O pensamento coletivo acontecia em voz alta, entre bicas curtas e maços de tabaco esquecidos no balcão.

O Ribatejo sempre teve uma vocação profundamente comunitária.

Nas feiras, nas coletividades, nas associações culturais, nas tertúlias improvisadas e nos cafés existia uma cultura de convivência pública que obrigava ao confronto, à escuta e à permanência física perante os outros.

O café era um espaço imperfeito, muitas vezes duro e conservador, mas vivo.

Ali aprendia-se a discordar sem desaparecer da comunidade.

Hoje muitos desses cafés fecharam.

Outros sobrevivem como salas cansadas de si próprias: televisões permanentemente ligadas, comentário contínuo, ruído mediático, conversas interrompidas por notificações digitais.

As pessoas continuam sentadas à mesma mesa, mas raramente habitam verdadeiramente o mesmo espaço.

O café deixou de ser uma mesa virada para os outros e passou a ser uma sala virada para um ecrã.

A transformação começou lentamente com a televisão.

Mudou a geometria do convívio. As cadeiras deixaram de se orientar umas para as outras e passaram a apontar para o centro luminoso da sala.

Mais tarde, os telemóveis completaram o processo: cada pessoa passou a transportar consigo um pequeno café privado algorítmico, onde encontra apenas versões filtradas de si mesma e opiniões produzidas à distância.

O desaparecimento do café de tertúlia no Ribatejo não representa apenas o fim de um modelo comercial ou geracional.

Representa a erosão de uma certa ecologia humana construída sobre presença, repetição e contacto direto.

Perdemos alguns dos poucos lugares onde o desacordo ainda podia existir sem a violência instantânea das redes sociais.

Talvez seja por isso que tantas vilas ribatejanas parecem hoje mais silenciosas, mesmo quando continuam cheias de carros, cafés e movimento. O problema não é a ausência de ruído. É o desaparecimento dos lugares onde ainda era possível construir uma ideia comum da realidade.

Quando um café deixa de produzir conversa e passa apenas a consumir ruído, uma comunidade perde mais do que um negócio.

Perde parte da sua memória coletiva.

E talvez um dia descubramos que a verdadeira desertificação portuguesa não começou quando as pessoas deixaram as aldeias, mas quando deixaram de precisar umas das outras para pensar o mundo.

Bernardo Rodrigues