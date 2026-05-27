Estacionamento abusivo em Santarém
Esta é a imagem do estacionamento abusivo que se verifica diariamente na Avenida D. Afonso Henriques.
Esta é a imagem do estacionamento abusivo que se verifica diariamente na Avenida D. Afonso Henriques. E o mais grave é que existe um parque gratuito, é só atravessar a rua. E esta situação verifica-se diariamente e a qualquer hora do dia, sem que as autoridades actuem. Eu compreendo que em Lisboa esta situação aconteça, mas lá não há mesmo facilidade em estacionar. E o mesmo em frente à Farmácia Pereira na Avenida Forcados Amadores Santarém, quando existe estacionamento nas traseiras, é apenas uma questão de subir uns degraus. A PSP diz que autua. Mas se viesse um reboque seria o ideal, até porque o valor a pagar é o triplo da multa. E se pretendessem retirar a viatura antes de rebocar, deveria ser obrigatório pagar a deslocação do reboque como acontece em Lisboa.
Maria Fernanda