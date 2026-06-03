Há aquele ditado americano “The most knowledgeable person in the office is that girl sitting over there in the corner”, de facto, os cantos são locais privilegiados. Por isso, o canto da última página, de JAE, é sempre a minha primeira leitura, e por vezes de inspiração. Escrita sóbria, objectiva, atenta ao panorama regional e sem esquecimentos, além de muito gosto por viagens, que no dia 21/05 versou sobre V.F. de Xira, com passagem por Abrantes. Confesso que apesar de escalabitano de raiz, estive por duas vezes na primeira, e talvez outras tantas na segunda, conheço até essa cena do barão vermelho, sem perceber porque é que a autarquia se pôs a jeito. Há 67 anos, troquei a capital do Ribatejo por grandes cidades: Tóquio, Cairo, Istambul e Lisboa as maiores, Eindhoven.

Quanto a Abrantes, e V.F. de Xira, são ambas servidas pela CP, o problema está na distância, enquanto da capital são menos de 40 km para a primeira, são mais de 145km para a segunda. Ou seja: a primeira tem densidade populacional quase 2 vezes face à média nacional, enquanto a segunda tem menos de metade. E os resultados são ainda mais diferenciadores se for a densidade relativa, pois a primeira sobe para 430, enquanto Abrantes se fica por 48.

O INE há muito quem vem a alertar, mas apesar disso, autarcas, comércio, promotores imobiliários e forças vivas da cidade, todos têm feito tudo para a presente situação, agora vai ser preciso tempo, dinheiro, muitos sacrifícios e muita paciência.

Rui Figueiredo Jacinto