O canto
Há aquele ditado americano “The most knowledgeable person in the office is that girl sitting over there in the corner”, de facto, os cantos são locais privilegiados.
Há aquele ditado americano “The most knowledgeable person in the office is that girl sitting over there in the corner”, de facto, os cantos são locais privilegiados. Por isso, o canto da última página, de JAE, é sempre a minha primeira leitura, e por vezes de inspiração. Escrita sóbria, objectiva, atenta ao panorama regional e sem esquecimentos, além de muito gosto por viagens, que no dia 21/05 versou sobre V.F. de Xira, com passagem por Abrantes. Confesso que apesar de escalabitano de raiz, estive por duas vezes na primeira, e talvez outras tantas na segunda, conheço até essa cena do barão vermelho, sem perceber porque é que a autarquia se pôs a jeito. Há 67 anos, troquei a capital do Ribatejo por grandes cidades: Tóquio, Cairo, Istambul e Lisboa as maiores, Eindhoven.
Quanto a Abrantes, e V.F. de Xira, são ambas servidas pela CP, o problema está na distância, enquanto da capital são menos de 40 km para a primeira, são mais de 145km para a segunda. Ou seja: a primeira tem densidade populacional quase 2 vezes face à média nacional, enquanto a segunda tem menos de metade. E os resultados são ainda mais diferenciadores se for a densidade relativa, pois a primeira sobe para 430, enquanto Abrantes se fica por 48.
O INE há muito quem vem a alertar, mas apesar disso, autarcas, comércio, promotores imobiliários e forças vivas da cidade, todos têm feito tudo para a presente situação, agora vai ser preciso tempo, dinheiro, muitos sacrifícios e muita paciência.
Rui Figueiredo Jacinto