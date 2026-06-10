Os constrangimentos rodoviários entre Almeirim e Santarém

Venho, enquanto cidadão do concelho de Almeirim, manifestar o descontentamento de muitos munícipes relativamente aos constrangimentos rodoviários que actualmente afectam as deslocações entre Almeirim e Santarém. Compreendemos que a segurança deve ser a prioridade e que a intervenção na EN118, junto à Quinta da Alorna, é necessária. No entanto, é difícil compreender a duração desta obra, sobretudo quando assistimos a intervenções de maior dimensão noutros concelhos a serem concluídas em prazos consideravelmente mais reduzidos.

Embora tenha sido referido que esta situação é da responsabilidade da Infraestruturas de Portugal, acreditamos que a Câmara Municipal de Almeirim deve defender os interesses dos seus cidadãos e procurar, junto das entidades competentes, soluções que minimizem os impactos causados à população.

A situação é particularmente preocupante porque, neste momento, os principais acessos entre Almeirim e Santarém encontram-se condicionados: A EN114 (“Estrada das Curvas”) está em obras; A Estrada da Estação apresenta condições pouco adequadas ao tráfego que suporta; A EN118 encontra-se com circulação alternada.

O resultado é um aumento significativo dos tempos de deslocação, com filas constantes e esperas que, em alguns períodos, chegam facilmente aos 20 ou 30 minutos. Muitos condutores vêem-se obrigados a recorrer a percursos alternativos apenas para evitar estes constrangimentos.

Solicitamos, por isso, esclarecimentos sobre o estado da intervenção na EN118, os motivos da sua duração e as medidas que estão a ser consideradas para reduzir o impacto desta situação na vida diária dos cidadãos. Esperamos que esta preocupação, partilhada por muitos residentes, trabalhadores e empresas do concelho, seja devidamente considerada e que sejam tomadas medidas concretas para melhorar uma situação que é, actualmente, insustentável para quem necessita de se deslocar diariamente entre Almeirim e Santarém.

Com os melhores cumprimentos

João Morgado