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O MIRANTE dos Leitores | 10-06-2026 10:55

Os constrangimentos rodoviários entre Almeirim e Santarém

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Venho, enquanto cidadão do concelho de Almeirim, manifestar o descontentamento de muitos munícipes relativamente aos constrangimentos rodoviários que actualmente afectam as deslocações entre Almeirim e Santarém.

Venho, enquanto cidadão do concelho de Almeirim, manifestar o descontentamento de muitos munícipes relativamente aos constrangimentos rodoviários que actualmente afectam as deslocações entre Almeirim e Santarém. Compreendemos que a segurança deve ser a prioridade e que a intervenção na EN118, junto à Quinta da Alorna, é necessária. No entanto, é difícil compreender a duração desta obra, sobretudo quando assistimos a intervenções de maior dimensão noutros concelhos a serem concluídas em prazos consideravelmente mais reduzidos.
Embora tenha sido referido que esta situação é da responsabilidade da Infraestruturas de Portugal, acreditamos que a Câmara Municipal de Almeirim deve defender os interesses dos seus cidadãos e procurar, junto das entidades competentes, soluções que minimizem os impactos causados à população.
A situação é particularmente preocupante porque, neste momento, os principais acessos entre Almeirim e Santarém encontram-se condicionados: A EN114 (“Estrada das Curvas”) está em obras; A Estrada da Estação apresenta condições pouco adequadas ao tráfego que suporta; A EN118 encontra-se com circulação alternada.
O resultado é um aumento significativo dos tempos de deslocação, com filas constantes e esperas que, em alguns períodos, chegam facilmente aos 20 ou 30 minutos. Muitos condutores vêem-se obrigados a recorrer a percursos alternativos apenas para evitar estes constrangimentos.
Solicitamos, por isso, esclarecimentos sobre o estado da intervenção na EN118, os motivos da sua duração e as medidas que estão a ser consideradas para reduzir o impacto desta situação na vida diária dos cidadãos. Esperamos que esta preocupação, partilhada por muitos residentes, trabalhadores e empresas do concelho, seja devidamente considerada e que sejam tomadas medidas concretas para melhorar uma situação que é, actualmente, insustentável para quem necessita de se deslocar diariamente entre Almeirim e Santarém.
Com os melhores cumprimentos
João Morgado

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